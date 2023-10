Sarri a LSC: «Sono soddisfatto la squadra ha fatto quello che ho chiesto, ad Immobile ho detto questo»

Sarri, il tecnico biancoceleste al termine della partita vinta di stasera contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel

PAROLE – Soddisfazione aldilà dei punti perché ho visto quel che volevo vedere. Chiaro ci sarebbe stata sofferenza, è la squadra con più possesso palla, ti fa passare minuti a vuoto, l’abbiamo fatto soffrendo e rimanendo nella partita. Nel secondo tempo abbiamo concesso quasi zero creando diverse situazioni. Il risultato è anche giusto, il secondo tempo è stato a nostro favore pur ammettendo di aver trovato una squadra forte in salute. Immobile? L’ho visto un minuto e basta, gli ho detto ‘che pensi di fare come Altafini che dai 32 anni entrava al 70esimo e segnava’. Era in campo per quello era un rigore pesante, spero trovi continuità negli allenamenti