Sarri a Dazn: «La Lazio è tornata? Non siamo mai andati via» Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri, ha parlato dopo il match vinto dalla Lazio contro il Torino.

LAZIO TORNATA- Non siamo mai andati via. Se si rimane lucidi, nelle ultime 4 abbiamo fatto 7 punti. Fare una media così con due partite contro Juve e Napoli è tanta roba. Stiamo pagando le prime due partite e per rimettere a posto quanto fatto in quelle due sfide ci vorrà tantissimo

RITIRO- i solito è facoltativo ma il 60% dei ragazzi rimane lo stesso, questa volta è stato obbligatorio. Abbiamo cercato d’analizzare la situazione da un punto di vista mentale e tattico. Eravamo corti ma lontano dalla palla, la palla era sempre scoperta. Abbiamo cercato di metterlo a posto. Preoccupiamo della prestazione, non andiamo in ansia per i risultati. I risultati sono sempre conseguenze delle prestazioni

VECINO- Ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma quando il mercato in Italia era già chiuso quindi non è stato preso neanche in considerazione. Lui mi ha chiamato, gli ho detto che non c’era alcuna possibilità. E lui ‘Va bene mister, ciao ciao

CASTELLANOS E DUE PUNTE – Non l’ho mai fatte giocare. Quando mancano pochi minuti e siamo sotto, l’abbiamo già fatto. Non mi dà gusto, quindi lo farò di rado

ROVELLA- Come caratteristiche vuole sempre la palla, ha un ottimo palleggio. I giocatori c’è da inserirli nei contesti. Con Kamada e Luis Alberto non so se riusciremo a sostenere questo terzetto, vediamo se con il lavoro ce la faremo