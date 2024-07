Sardo Lazio Primavera: il futuro è ancora da definire

Sardo Lazio Primavera, la società cerca di capire il futuro del centrocampista: rinnovo o cessione con percentuale sulla rivendita

Dopo l’addio di Matteo Dutu, la Lazio Primavera è al lavoro per cercare di capire il futuro di Jacopo Sardo. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza sta cercando di rinnovare con il calciatore, entro il 14 luglio, che va in scadenza nel 2025.

Il classe 2005, nel giro della nazionale Under 19 ha diverse richieste in Italia e all’estero e Lotito e Fabiani potrebbero decidere di venderlo per non perderlo a parametro zero, inserendo magari una percentuale sulla futura rivendita.