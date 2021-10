Saponara sul duello con la Lazio: «Presto per noi guardare la classifica». Le parole del centrocampista viola a tre giorni da Lazio-Fiorentina

La brutta sconfitta della Lazio arriva nel pomeriggio del netto successo della Fiorentina sul Cagliari, con i viola che trovano i tre punti del sorpasso sui biancocelesti, a tre giorni dallo scontro diretto. E a proposito di Lazio-Fiorentina, in programma mercoledì alle 20:45, ha parlato il viola Riccardo Saponara, uno dei migliori in campo al Franchi:

«È ancora precoce per una squadra come la nostra guardare la classifica. Affronteremo una squadra che gioca in modo speculare al nostro»