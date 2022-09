Santon: «Le mie ginocchia sono distrutte, rischio le protesi»

Davide Santon ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ritiro dal calcio giocato: le parole dell’ormai ex terzino

Davide Santon ha parlato del suo addio al calcio in un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Le mie ginocchia sono distrutte. Non potevo continuare, avrei rischiato le protesi. Non potevo più garantire un tot di partite, ero sempre a rischio infortunio, avevo paura a spingere, non mi divertivo più. Dopo una stagione così, perdi le motivazioni e il tuo corpo ti dice basta. Rischio protesi? Sì, ho le ginocchia distrutte. Probabilmente a 50 anni dovrò metterle comunque. Per il calcio ho dato tutto, ho sacrificato il mio corpo».