Sanè avvisa la Lazio: «Contro i biancocelesti ci sarò e voglio vincere»

Sanè, il calciatore tedesco si proietta già alla gara degli ottavi di Champions e rilascia alcune dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni del sito ufficiale del Bayern, Sanè ha parlato della stagione del Bayern sottolineando anche l’impegno di Champions con la Lazio, ecco le sue parole a riguardo

PAROLE – «La pressione in un club come l’FC Bayern è troppo alta per poter contare sui propri risultati. Voglio esserci anche quando inizierà la fase decisiva della Champions League e del campionato. Obiettivo? Vincere quanti più titoli possibili e avere una certa quota»