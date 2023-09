Sabatini esalta Guendouzi: «Mi ha impressionato, sulla Lazio...»

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato la vittoria della Lazio a Napoli esaltando l’impatto di Guendouzi

Intervenuto a Lazio Style Radio, Sandro Sabatini ha dichiarato:

«Questa per la Lazio può essere un’ottima stagione, anche se è un po’ particolare. Per due partite e mezzo, per cinque tempi quasi, la Lazio ha un po’ deluso. Era doveroso immaginarsi qualcosa in più in termini di risultati contro squadre più abbordabili, in vista degli impegni proibitivi contro Napoli e Juve. Il secondo tempo della sfida con il Napoli ha riacceso gli entusiasmi della piazza. A me ha impressionato tanto Guendouzi, è un centrocampista di livello. Questa partenza a handicap ha poche giustificazioni, però si guarda il futuro con speranza».