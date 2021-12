Piccinini: «Abbiamo dato la corsa Champions chiusa troppo presto»

Sandro Piccinini, dagli studi di Sky Sport, ha ammesso di aver considerato la corsa Champions chiusa troppo presto: le sue dichiarazioni

Sandro Piccini, noto commentatore e opinionista, intervenuto negli studi di Sky Sport ha fatto un’analisi sulla lotta Champions in campionato, dichiarando:

«Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato tanto. In effetti bisogna essere cauti nelle previsioni. Non dobbiamo dimenticare l’infortunio di Osimhen, anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori. Fa parte del gioco».