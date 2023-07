Sanabria risponde a Lotito: «Castellanos meglio di me? Ognuno può pensarla come crede». Le parole del giocatore

Intercettato dai microfoni di Sky Sport Sanabria durante il ritiro dei piemontesi, il sudamericano ha risposto al patron della Lazio:

PAROLE– «Voci di mercato? Non le ascolto, non ci ho mai dato peso. Il patron della Lazio Lotito dice che Castellanos è più bravo di me? Ognuno può pensarla come crede, non è un problema mio »

LE PAROLE DI LOTITO– «Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l’ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria, Sanabria, eravate tutti fissati. Mo vediamo chi è più forte tra loro due. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo ».