Sana Fernandes Lazio, l’esterno 2006 può PARTIRE: piace in OLANDA, le ultime

Sana Fernandes potrebbe lasciare la Lazio: due anni dopo il suo arrivo e senza aver mai debuttato in prima squadra, può finire in Olanda

Potrebbe finire dopo due anni l’esperienza di Sana Fernandes alla Lazio: il classe 2006, arrivato nel 2022 dallo Sporting Lisbona piace infatti sul mercato.

Pur non avendo mai fatto il suo debutto in prima squadra, il calciatore nativo della Guinea Bissau ha sempre attirare l’attenzione di molte squadre, non ultima il NAC Breda che, come riportato dal Corriere dello Sport, lo ha messo nel mirino ed è pronto a fare un’offerta ai biancocelesti.