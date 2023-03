San Marino-Lazio Women, pre partita Visentin: «Fisicamente mi sento bene». Ecco le parole dell’attaccante biancoceleste

Nel pre partita della sfida col San Marino, l’attaccante della Lazio Women, Noemi Visentin è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel. Le sue parole:

PAROLE– «Fisicamente mi sento bene anche se con qualche fastidio ancora da smaltire. Sotto il profilo mentale, invece, non sto attraversando un periodo positivo ma sono sicura che le compagne e lo staff mi aiuteranno ad uscire da questo momento. Al rientro ho trovato una squadra cresciuta, maturata e più consapevole della propria forza. Da fuori ho visto una Lazio capace di lottare su ogni pallone. Le mie compagne sono state bravissime e vogliamo esserlo fino alla fine del campionato. Moraca è una calciatrice che in avanti dà spettacolo e che può fare la differenza. Non vedo l’ora di rientrare in campo per trovare la giusta sintonia anche con lei e con Chazinikolaou. Non ho una scadenza precisa in mente per raggiungere la doppia cifra di gol realizzati. Mi auguro semplicemente di riuscire a ritrovare la via del gol, a mettere a segno qualche assist o qualche buona prestazione che possa aiutare la squadra»