San Marino- Lazio Women, post partita Catini: «Ci portiamo a casa i tre punti». Ecco le parole del tecnico dopo la vittoria

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club nel post partita, il tecnico della Lazio Women, Catini ha parlato così:

PAROLE– «Ci portiamo a casa i tre punti, mi aspettavo qualcosa in più a livello di prestazione. Faccio i complimenti al San Marino che ci ha reso complicato leggere la partita. Alla lunga sono venuti fuori i valori e abbiamo ottenuto la vittoria. Abbiamo disputato una buona gara in fase difensiva con qualche errore di troppo a livello tecnico. Nel secondo tempo abbiano avuto alcune occasioni soprattutto dopo che si sono aperti gli spazi. Importante la doppietta di Moraca e soprattutto il.prino gol che ha indirizzato la gara e alleggerita la pressione avversaria. Voglio fare i complimenti a Guidi che ha compiuto un intervento importante sul risultato di parità. Stiamo crescendo sotto il profilo difensivo, era importante tornare a mantenere la porta inviolata dopo un periodo non semplice. Non c’è stato un episodio in particolare che ci ha permesso di ritrovare la strada giusta. Semplicemente nelle ultime uscite del girone d’andata abbiamo affrontato alcune situazioni che ci hanno messo un po’ in difficoltà. Stiamo uscendo da questo periodo, era fondamentale vincere una gara non semplice ritrovando anche giocatrici che erano assenti come Visentin e Pittaccio dal primo minuto. Il mezzo passo falso del Napoli è una sorpresa, questo è un campionato molto bello e difficile. Noi stiamo portando avanti la nostra sfida e faremo di tutto per mantenere il primo posto e raggiungere così il risultato finale»