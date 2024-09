Sampdoria Lazio Women, a pochi giorni dalla partita di campionato ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviato il derby d’esordio e la partita contro l’Orobica, domenica la Lazio Women di Grassadonia torna in campo per sfidare la Sampdoria. Il match andrà in scena domenica 15 alle 12.30 e potrà essere seguito dai tifosi su Dazn