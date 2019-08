Sampdoria-Lazio 0-3 highlights e gol: doppio Immobile e Correa regalano i primi tre punti ai biancocelesti

I gol e gli highlights della prima di campionato tra Sampdoria e Lazio

Bentornata Serie A. La Lazio inizia la sua nuova stagione sul campo di Genova contro la Sampdoria. Un primo tempo giocato ad alti livelli dai biancocelesti di mister Inzaghi che dopo ripetuti tentativi sono andati a segno grazie alla rete di Ciro Immobile.

Qualche minuto prima il numero 17 aveva sciupato un’occasione d’oro, la seconda però non l’ha fallita e con un pallonetto ha messo in rete il pallone del vantaggio per la Lazio. Per l’attaccante di Torre Annunziata è il gol numero 100.

Nella ripresa la musica non cambia, anzi: la Lazio cala la doppietta prima con la rete di Correa, assist di Luis Alberto, e poi con la seconda rete di Immobile che dopo il ungo digiuno della scorsa stagione finalmente è tornato al gol.

Ecco tutti i gol