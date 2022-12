Sampdoria, Ferrero rivuole il club e cerca la sponda di Lotito

Massimo Ferrero non si arrende nel suo tentativo di ritornare presidente della Sampdoria: chiesto l’aiuto di Claudio Lotito

Massimo Ferrero non vuole mollare la Sampdoria. Anzi, vuole tornare ad occupare la carica di presidente preoccupandosi lui stesso della salvezza del club. In seconda battuta agire in prima persona sul fronte cessione.

A quanto riporta La Repubblica, avrebbe chiesto aiuto anche a Claudio Lotito, presidente della Lazio.