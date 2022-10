Sampdoria, Djuricic esalta l’ex Lazio Stankovic: «Mio idolo da sempre»

Filip Djuricic, attaccante della Sampdoria, ha esaltato il nuovo allenatore, l’ex Lazio Dejan Stankovic: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Sampdoria, Filip Djiuricic ha parlato così di Dejan Stankovic:

«Mister Stankovic era il mio idolo quando ero giovane, è sicuramente un vincente. Lo conoscevo già da prima, ma non avevo mai lavorato con lui. So che è una persona splendida e che aiuta tanto. Dal mio punto di vista la Sampdoria ha fatto la scelta giusta. Si vedeva dal primo secondo che ha portato un’energia diversa. Non abbiamo avuto tanto tempo per parlare di tattica, ma abbiamo già capito cosa vuole lui».