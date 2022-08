Sampdoria, Colley ci sarà contro la Lazio: il difensore non andrà al Maiorca

La presenza di Colley contro la Lazio era in bilico, ma la Sampdoria ha deciso di non cedere il difensore

L’appello di Marco Giampaolo dopo il match contro la Salernitana ha fornito gli effetti sperati: «Non possono vendere Colley il 28 agosto». La Sampdoria, infatti, ha deciso di respingere l’offerta del Maiorca e trattenere il difensore, considerato uno degli elementi più importanti della rosa blucerchiata.

La presenza di Colley era in dubbio per la partita contro la Lazio proprio per le questioni di mercato, ma ora il centrale sarà sicuramente a disposizione di Giampaolo per il match con i biancocelesti.