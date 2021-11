Sampdoria, Candreva abbatte un altro record. Con la Lazio...

Antonio Candreva ha abbattuto un nuovo record grazie al gol realizzato contro la Salernitana: il dato sull’esterno della Sampdoria

Antonio Candreva ha abbattuto un nuovo record grazie al gol realizzato contro la Salernitana, in occasione della tredicesima giornata di Serie A. Ecco la statistica fornita da Opta sull’esterno della Sampdoria.

«Antonio Candreva ha realizzato 5 gol nelle prime 13 partite giocate dalla sua squadra in un campionato di Serie A per la prima volta in carriera (il massimo a questo punto del torneo erano le 4 messe a segno con la Lazio nel 2013/14). Leader».