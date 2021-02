Sampdoria, allenamento in vista della Lazio: assente Bereszynski

Sampdoria, i blucerchiati hanno ripreso questa mattina a Bogliasco gli allenamenti in vista della Lazio: unico assente Bereszynski

È iniziata una nuova settimana di lavoro anche per la Sampdoria. La squadra di Ranieri sfiderà la Lazio, nella gara di sabato dell’Olimpico e oggi il mister ha fatto allenare i suoi ragazzi – come si legge sul sito ufficiale – con una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitelle in spazi ridotti.

Unico assente Bartosz Bereszynski, in permesso per la nascita del secondo figlio. Domani, è in programma un altro allenamento mattutino.