Samardzic Lazio, tramonta DEFINITIVAMENTE: svolte le visite mediche con QUEL CLUB – VIDEO

Samardzic Lazio, tramonta definitivamente la pista del centrocampista serbo: ha svolto le visite mediche con quel club

L’Atalanta accoglie Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, in arrivo dall’Udinese e in passato seguito anche dal calciomercato Lazio, sta svolgendo le visite mediche con la società orobica ed è pronto ad ufficializzare il suo passaggio in nerazzurro.

Prevista la firma sul contratto che sancirà l’inizio dell’avventura del centrocampista serbo a Bergamo nonostante il Milan avesse provato in tutti i modi ad accaparrarselo per migliorare il reparto nelle ultime settimane.