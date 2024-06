Samardzic Lazio, l’ULTIMA offerta con una nuova CONTROPARTITA: può essere lui la chiave che sblocca l’affare

Samardzic Lazio, l’ultima offerta dei biancocelesti prevede l’inserimento di una nuova contropartita per sbloccare l’affare

La Lazio si è impuntata e vuole Lazar Samardzic, individuato come il degno erede di quel Luis Alberto che ha deciso di abdicare il suo regno per volare in direzione Qatar. Va convinta l’Udinese, che valuta il cartellino del serbo sui 20 milioni di euro.

Una cifra che Lotito non ha intenzione di spendere, ma alla quale si vuole avvicinare con l’inserimento di contropartite nell’affare. Dopo il no dei friulani a Basic si è fatto il nome di Cancellieri, ma la carta giusta potrebbe essere anche quella di inserire nella trattativa il cartellino di Akpa-Akpro, che non ha fatto storie neanche alla possibilità di trasferirsi al Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport.