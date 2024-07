Samardzic Lazio, è sempre più lontano: il padre incontrerà il Milan

Samardzic Lazio, il centrocampista dell’Udinese sempre più lontano dai colori biancocelesti: il padre incontra il Milan

Sono giorni caldissimi sul fronte Lazar Samardzic, accostato nell’ultimi periodo anche al calciomercato Lazio. Il padre-agente del centrocampista serbo è atteso a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera e iniziare a fare il punto su un’eventuale operazione.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero già pronta un’offerta per l’Udinese: in caso di intesa con il serbo (che spinge per trasferirsi al Milan), i rossoneri avanzerebbero una proposta da 15 milioni di euro.