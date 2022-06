Salernitana, avanti con Nicola: l’addio di Sabatini non cambia le cose

Salernitana, l’addio di Sabatini non cambia le volontà delle parti: Nicola sarà ancora il tecnico della squadra

Giorni tesissimi a Salerno. L’addio di Sabatini è arrivato come un fulmine a ciel sereno, tanto da mettere in bilico anche la permanenza di mister Nicola.

Come riporta Gianluca Di Marzio, però, il tecnico ha intenzione di confermare la sua presenza in panchina fino e far fede al contratto che lo lega ai granata fino al 2024: nei prossimi giorni, le parti si incontreranno per confermare le volontà.