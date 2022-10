Salernitana, Nicola: «Lazio squadra di alto livello, dovremo fare la gara perfetta»

Salernitana, la conferenza stampa di mister Nicola alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le sue parole

Alla vigilia della gara tra Lazio e Salernitana, mister Nicola ha risposto così alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa:

INFORTUNATI – «Posso dire che Bradaric e Dia sono convocati e non hanno particolari problemi. La formazione la vedrete domani. Bradaric a sinistra? È una delle soluzioni, ma dobbiamo anche vedere come si schiererà la Lazio. Ci sono molte valutazioni da fare, forse qualcuno ha bisogno di riposo. Vedremo domani».



GARA – «Hanno abilità negli scambi, nelle triangolazioni nello stretto, nelle scalate. Voglio una Salernitana che sappia contrapporsi di reparto e di pressione sull’uomo, loro sanno stare bassi ma allo stesso tempo ripartire con rapidità. Dobbiamo essere bravi a scivolare costantemente tra tre a quattro. La gara di domani ci permetterà di lavorare sui dettagli».



LAZIO – «Lazio e Napoli sono le due squadre che producono il miglior gioco alternando i ritmi della partita al meglio. Sanno preparare bene l’azione e accelerare improvvisamente, con grande precisione tecnica. È difficile affrontare la Lazio, non lo scopriamo certo oggi. Davanti non hanno abbondanza a causa dell’infortunio di Immobile e potrebbero decidere di schierare chi ha giocato le ultime gare pur essendo scesi in campo giovedì scorso. Non potremo sbagliare nell’interpretazione della partita, voglio vedere un altro tipo di pressione e aggressività nella nostra metà campo. Voglio che pressino anche gli attaccanti, la Lazio ci costringerà a fare questo perché alza benissimo la pressione, ti aspetta e poi riparte. La linea difensiva va interpretata in funzione delle preventive e delle due fasi».

PUNTI DEBOLI DELLA LAZIO – «Le qualità della Lazio sono tante. Dovremo essere bravi a far perdere loro compattezza, agendo sulle varie soluzioni di gioco e provando a fraseggiare rapidamente. Abbiamo lavorato su tante cose. È stimolante affrontare un avversario contro il quale servirà una prova di alto livello. Non sarà facile, ma sono quelle sfide belle da giocare».