Salernitana, Lotito e Mezzaroma al bivio: vendita oppure trust entro 24 ore

Claudio Lotito e Marco Mezzaroma continuano a lavorare per la cessione della Salernitana: entro 24 ore devono trovare una soluzione

Mancano solamente 24 ore al gong finale per la questione Salernitana. Infatti, entro domani Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, i due proprietari del club campano, devono trovare una soluzione, pena l’esclusione dei granata dal prossimo campionato di Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i due ora si trovano di fronte ad un bivio netto: vendere o affidare la società al trust. Dal covo di Villa San Sebastiano, il presidente della Lazio sta valutando le ultime offerte arrivate in questi giorni: da quella di Maurizio Mian, ex presidente del Pisa, a quella di Andrea Radrizzani, attuale proprietario del Leeds. Tuttavia, i tempi per una cessione sembrano ormai troppo corti e, pertanto, l’ipotesi che si discuta il trust con un notaio già nella serata di oggi avanza con forza. Questa soluzione, però, dovrà rispettare perfettamente le richieste della FIGC. Le lancette corrono inesorabili: il presidente Lotito ha poco tempo per trovare una soluzione.