Salernitana, Lotito pensa al futuro: summit con Mezzaroma e Fabiani

In casa Salernitana è tempo di decisioni: summit tra Lotito, Mezzaroma e Fabiani. Quale sarà la soluzione?

In casa Salernitana ci si gode la promozione. Ieri c’è stata la festa del Salerno Club 2010. Questo ha tributato un vera e propria ovazione al patron Claudio Lotito. Quest’ultimo però, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, è alla prese con una decisione riguardante il futuro: cessione diretta, trust, o cessione, anche solo di una parte delle quote, a un fondo di investimento?

Questi sono sicuramente decisivi. Infatti, nonostante il clima di festa, ieri c’è stato un summit tra lo stesso Lotito, il suo socio Mezzaroma e il ds Fabiani. I tre sono apparsi sereni, ma non resta che attendere quello che accadrà entro la fatidica data del 25 giugno.