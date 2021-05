Salernitana, Lotito: «Voglio che il club prosegua la crescita». Sul futuro...

Claudio Lotito – co-patron della Salernitana – ha fatto il punto sul futuro del club granata: le sue parole

Il co-patron della Salernitana – Claudio Lotito – è intervenuto a margine della premiazione del club dal Comune di Salerno:

FUTURO – «Ci troviamo di fronte a un problema normativo, dobbiamo cercare una soluzione che contemperi le esigenze della città con le esigenze e il rispetto delle regole. Noi faremo del tutto affinché la Salernitana continui in questo percorso di solidità, forza sportiva e organizzazione. È nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto quello che abbiamo fatto. Anzi, lo vogliamo preservare e tramandare nel tempo. Vogliamo che la Salernitana continui in questo cammino perché oggi è una delle 20 società del calcio che conta».

ENTUSIASMO – «Oggi un interesse prevalente è stato soddisfatto: la passione che questa città ha per il calcio. La prima cosa che mi ha colpito è stato proprio l’entusiasmo che questa città ha nei confronti del calcio. Serve creare una sinergia utile per poter raggiungere nuovi traguardi. Noi come società dobbiamo, purtroppo, trovare la soluzione legale che consentirà alla squadra e alla società di proseguire in questo cammino e di rappresentare sempre nel calcio che conta la città di Salerno».