Salernitana, Lotito cerca il prossimo allenatore: i candidati

Salernitana, come allenatore prende quota l’idea Ventura: Lotito scende in campo per convincere l’ex ct

Quella appena conclusa è stata una stagione altalenante per la Salernitana: dopo un inizio positivo, nella seconda parte di campionato i granata hanno sofferto tantissimo e solo grazie ai playout, vinti contro il Venezia, hanno conquistato la salvezza. Per la prossima stagione il co-patron Claudio Lotito è pronto a rivoluzionare la squadra. Come riferito da tuttosalernitana, ci sarà la riconferma del ds Fabiani. Per il ruolo di allenatore la prima scelta è Giampiero Ventura, il tecnico nelle prossime settimane darà una risposta ufficiale.

ALTERNATIVE – In caso di comunicazione negativa, la società campana ha già in mente le alternative: De Biasi, Baroni, Longo e Pasquale Marino.