Salernitana-Lazio, sorpresa in attacco: la scelta di Sarri per la sfida all’Arechi in programma oggi alle 15.00

Per la gara di oggi della Lazio contro la Salernitana, Maurizio Sarri ha scelto di mettere Mattia Zaccagni in attacco assieme a Felipe Anderson e Immobile. Il giocatore aveva rimediato una distorsione al ginocchio contro il Feyenoord, ma ora è pronto per tornare in campo e affrontare la sfida all’Arechi di Salerno.