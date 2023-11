Salernitana-Lazio, Rocchi: l’ex arbitro analizza il rigore di Immobile

Salernitana-Lazio, l’ex arbitro analizza la partita di Salerno soffermandosi nel dettaglio sul rigore di Immobile

Al Centro VAR di Lissone ha parlato l’ex arbitro Gianluca Rocchi il quale ha analizzato l’episodio relativo al rigore di Immobile con la Salernitana

PAROLE – Un passaggio complesso perché non c’è la classica sequenza di pallone-attaccante-difensore, ma il pallone è avanti e il difensore e l’attaccante sono rivolti con la schiena verso la porta quindi tendenzialmente è un fallo che si fischia con molta difficoltà. In realtà in questo caso il giocatore della Salernitana commette, in maniera fortuita, un fallo chiaro sull’attaccante costringendo l’arbitro a fischiare il rigore dopo l’on-field review