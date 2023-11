Salernitana Lazio, c’è un ballottaggio in attacco: Sarri può sorprendere

Salernitana-Lazio, Maurizio Sarri tiene aperto il ballottaggio in attacco: Isaksen può insidiare Pedro. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, in vista della sfida di sabato pomeriggio all’Arechi tra Salernitana e Lazio Maurizio Sarri tiene aperto un ballottaggio per quanto riguarda l’attacco.

Il tridente con Felipe Anderson e Immobile potrebbe essere completato da Isaksen che sta insidiando Pedro nel ballottaggio a sinistra.