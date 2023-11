Salernitana-Lazio, assente Ochoa: ecco chi gioca al suo posto

Causa infortunio Ochoa sarà costretto a saltare il match tra Salernitana e Lazio, ecco chi difenderà i pali dei granata al suo posto

La notizia era nell’aria, ma nel tardo pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Tramite un comunicato ufficiale la Nazionale messicana ha reso note le condizioni fisiche di Guillermo Ochoa ed il verdetto sul portiere non lascia presagire nulla di buono. Distorsione acromioclavicolare con edema, il che obbligherà la retroguardia granata a saltare il match con la Lazio.

Ecco dunque che sabato 25 novembre ci penserà Benoit Costil a provare a mettere i bastoni tra le ruote a Maurizio Sarri e i suoi. Da sottolineare come il francese sia già sceso in campo in stagione con il gruppo campano, dimostrando nella maniera più limpida di essere un ottimo secondo nel suo ruolo.