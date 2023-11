Salernitana, Inzaghi fa i conti con la sosta Nazionali: le assenze in rosa in vista della gara del 25 novembre con la Lazio

Come riporta tuttosalernitana.com, sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della Salernitana dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico. Assenti gli otto convocati in nazionale più il giovane Sfait che ha dovuto rinunciare alla chiamata della Romania Under 20 per un piccolo problema fisico.

Non si è allenato anche l’infortunato Jovane Cabral, ex Lazio, sostituito in lista da Simy. Presenti anche alcuni giovani della Primavera. Inzaghi vuole migliorare la condizione atletica del gruppo ed è per questo che ha previsto per oggi una doppia seduta di allenamento. In attesa delle sfida del 25 novembre con i biancocelesti di Sarri.