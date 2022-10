Salernitana, ex ad Marchetti: «Lotito ormai non mi parla più»

L’ex amministratore delegato della Salernitana Ugo Marchetti ha parlato del suo rapporto con Claudio Lotito

«Non ci siamo più sentiti. Forse ce l’ha con me perché avrei dovuto fare in modo che la Salernitana valesse di più, ma non era il mio compito. Dovevo far quadrare i conti. Abbiamo dato all’acquirente una società a posto».