Salernitana, Delio Rossi: «Piazza calda e passionale, sono molto felice»

Grande traguardo raggiunto dalla Salernitana, che dopo più di vent’anni conquista la promozione al campionato di Serie A. Ha voluto commentare questo grandissimo evento l’ultimo allenatore a traghettare la squadra campana nel massimo campionato italiano: stiamo parlando di Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«Sono molto contento, direi anche felice, essendo rimasto molto affezionato a tutto l’ambiente. E’ una piazza calda, passionale, che meritava questa gioia. Peccato per il Covid che ha impedito ai tifosi di godersi appieno questa entusiasmante cavalcata. Ricordo che ai tempi della mia promozione lo stadio era una bolgia e la città sprizzava euforia da ogni angolo. Ma comunque, anche se non hanno potuto assistere alle partite dal vivo, sono certo che i sostenitori granata non se ne faranno un grande cruccio. L’importante era ottenere la promozione».