Salernitana, avv. Rombolà: «Il trust ci sarà, anche se manca poco»

L’avvocato Carlo Rombolà ha parlato ai microfoni di TMW Radio della cessione della Salernitana a due giorni dalla scadenza del termine

Ormai mancano solamente due giorni alla scadenza del termine per la cessione della Salernitana da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito, ma ancora non è stata trovata una soluzione. Di questo ha voluto parlare l’avvocato Carlo Rombolà, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Credo che un trust ci sarà ma poi entro breve poi ci sarà la cessione definitiva. Rischi? Entro il 25 giugno deve cambiare proprietà, perché il 26 aprile 2021 la Figc ha ‘cambiato pelle’ rispetto alle multiproprietà. Ora sono vietate le plurime partecipazioni in società in ambito professionistico. La scadenza è ravvicinata, ormai mancano 48 ore, le soluzioni sono tante come la cessione diretta e il trust, che è uno strumento sicuro, solido, che viene usato da tempo per affari ancor più importanti».