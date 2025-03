Salas omaggiato dai tifosi prima di Lazio Torino: il gesto dell’Olimpico e le parole dell’ex biancoceleste

Salas, l’ex biancoceleste nel pre partita è stato omaggiato dal pubblico laziale e ha rilasciato successivamente queste sue considerazioni

Dopo la sosta per la Nazionale la Lazio è finalmente in campo per la sfida fondamentale contro il Torino, che non deve assolutamente sbagliare considerando i risultati delle rivali per la lotta Champions.

A sostenere la squadra di Baroni c’è anche una ex leggenda del club ossia Salas, con l’Olimpico che ha intonato il coro Matador Matador suo noto soprannome e non appena quest’ultimo si è inginocchiato sotto la Nord, la curva lo ha omaggiato con uno striscione di bentornato.

L’ex biancoceleste a Dazn ha rilasciato a riguardo queste sue emozioni e considerazioni nel pre gara della sfida con il Torino

PAROLE – E’ un piacere essere qui all’Olimpico, sono emozionato e nervoso. Supercoppa contro il Manchester, anche contro l’Inter a Milano che è stato il mio primo gol. Sono nel mio cuore questi momenti, i tifosi ancora mi scrivono. Devo ringraziare tutti, soprattutto i tifosi. Inzaghi? Non pensavo mai, quando siamo stati compagni era tranquillo non parlava molto, l’ho visto allenare a Formello e ho detto chi è questo? Sono molto contento che stia bene, anche per Conceicao, mi sento con loro e speriamo che vada bene la loro carriera. Nella Supercoppa del 99’ sono andato a segno, speriamo che ne vinca un’altra di Coppa europea, so che sta andando molto bene la Lazio. Spero che possano vincere e ottenere tre punti. La verità è che sono arrivato dal River Plate, non mi conosceva nessuno, quando sono arrivato ho conosciuto grandi persone, Favalli, Pancaro, Nesta, Dario: mi hanno aiutato molto.

Sinisa e Sven-Göran Eriksson? Tutti e due grandi persone, Sinisa è stato più vicino a me e tutta la squadra. Mi ha aiutato molto, è stato un giorno molto triste quando se ne è andato via. Dobbiamo ricordarlo come un grande uomo, amico e grande compagno. Mando un grande abbraccio a tutta la famiglia