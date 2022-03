Sacchi contro la stampa italiana: «Serve più cultura! Se si gioca male...»

L’ex allenatore Arrigo Sacchi critica la stampa italiana: «Si giudica il risultato più della partita». E sul Milan: «Spero vincano»

L’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi ha concesso una lunga intervista all’edizione bolognese del Corriere. Ecco i passaggi principali.

CRITICA AL CALCIO ITALIANO – «Serve più cultura, sia da parte nostra sia della stampa: la vittoria senza merito o senza bellezza non è una vittoria. Due esempi di quando ero all’Atletico Madrid: venne da noi l’Athletic Bilbao, fece un gran catenaccio, ben fatto, finì 0-0. La stampa il giorno dopo li massacrò, dicendo che non era calcio. Se una squadra gioca male, anche se vince, va scritto. In Italia si giudica il risultato più della partita, si prendono scorciatoie: ecco perché negli ultimi dodici anni le spagnole hanno vinto sedici trofei internazionali e le italiane, spendendo in alcuni casi anche di più, zero».