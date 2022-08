Sabato: «Sarri potrebbe avere dei problemi...»

L’ex calciatore Sabato ha parlato in vista dell’inizio del campionato, analizzando anche la Lazio di Sarri

Antonio Sabato, ex centrocampista italiano, ai microfoni di TMW Radio ha parlato in vista dell’inizio del campionato.

LE PAROLE – «Chi cambia molto avrà più difficoltà, chi come Mou che lavora soprattutto sull’aspetto psicologico avrà meno problemi, come Inzaghi che ha sempre lo stesso gruppo. Forse può avere problemi Sarri, Allegri che non ha un’idea vera di gioco. Il Napoli? I nuovi acquisti bisogna vedere se si adattano, arrivano da altri campionati e sono sempre un’incognita».