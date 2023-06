Sabatini: «Tare era sinonimo di Lazio» Le parole dell’ex direttore sportivo

Intervistato da TMW, l’ex direttore sportivo, Walter Sabatini, ha parlato dell’addio di Igli Tare alla Lazio.

LE PAROLE- «È una cosa strana e inaspettata. Dire Tare era dire Lazio. Ha fatto benissimo in questi anni, scelte importanti e ottenuto risultati. Non me l’aspettavo. Disaccordi con Sarri? Il calcio è uno solo e bisogna farlo per vincere le partite. Non è mai una questione di modulo il calcio. Poi sono cose che si superano confrontandosi e parlando. Lotito? È un grandissimo presidente, rispettoso dei ruoli, mai è stato invadente con un tecnico. Eravamo litigiosi per carattere, ma mai una volta che non siamo stati d’accordo per le questioni fondamentali