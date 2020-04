Scudetto, Sabatini: «La Lazio non è più così favorita…»

Serie A, si va verso la ripresa: a Radio Sportiva, le parole di Sandro Sabatini sullo Scudetto e le possibilità della Lazio

Si tornerà sui campi di gioco, è questa la sensazione che negli ultimi giorni sta diventando sempre più certezza. Attarverso le frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la futura ripresa e non solo:

«Se la Serie A non dovesse ripartire? Non si sa quando ma il campionato verrà portato a termine. Lazio? Non la vedo più così favorita per lo scudetto. Partite senza pubblico? Manca un po’ di agonismo, un po’ di sprint in più, sembra una partita di allenamento».