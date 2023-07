Sabatini: «Lazio da scudetto? Lotito fa il mercato con i tempi del Senato invece di quelli di Sarri»

Sabatini, il giornalista ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto parlando della lotta scudetto soffermandosi sulla Lazio

SCUDETTO – Per il pronostico scudetto seguo la logica, non l’ideologia. Se il Napoli rimpiazza bene Kim, diventa tutto un duello tra Spalletti e Garcia. La Lazio seconda preferisco non esprimermi perché Lotito sta facendo il mercato con i tempi del Senato, anzi che con i tempi di Sarri. Per l’Inter non c’è un nuovo arrivo meglio di chi è partito. Solo Cuadrado al posto di Bellanova, ma non si può dire agli interisti. Inzaghi dichiara di puntare a scudetto e Champions e sono tutti contenti. La Juve obbligata a vincere è un’ideologia. Il Milan ha preso giocatori importanti che se faranno i titolari e sotituiranno Kessié, Tonali e Ibra allora Pioli tornerà on fire e i rossoneri torneranno in lotta scudetto. Il Napoli è avanti, dopo si vedrà