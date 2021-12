Sabatini: «Rimpianti? Come ho fatto a non prendere Sarri»

Walter Sabatini in un’intervista a Tuttosport ha parlato dei suio rimpianti di calciomercato. Tra questi anche Sarri. Le sue parole

«Quando ero a Palermo, Lewandowski giocava in Serie B polacca. Mi piacque e provai a prenderlo, ma preferiva giocare un altro anno in patria. Il rimorso è di essermi fermato lì, magari sarei dovuto volare a casa sua per convincerlo. Il secondo rimpianto? Sarri, quando ero ds dell’Arezzo e lui allenava nei dilettanti. Mi chiedo come feci a non prendere uno così bravo e che fumava così tanto»