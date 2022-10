Sabatini: «Vice Immobile? Mi aspetto un colpo di teatro da parte di Sarri»

Walter Sabatini ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Le parole dell’ex direttore sportivo

Walter Sabatini ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole sulla Lazio.

SARRI – «La Lazio ha Sarri, al quale ho già detto al telefono di curarsi la polmonite. L’ho ripetuto anche a Juric, perché io so cosa vuol dire dover fronteggiare un guaio del genere. Ma Sarri è matto, nel senso buono, e poi ha calcio in testa. Mentre i tifosi si stanno dilaniando per l’infortunio di Immobile, e li capisco, lui starà studiando».

VICE CIRO – «E ti pare che uno del genere possa lasciarsi impressionare da un accidente del genere? A Napoli perse Milik, non ne aveva altri, era nel pieno della stagione, se ne era andato il Pipita da poco. Ora non so cosa gli passi per il cervello, ma mi aspetto un colpo di teatro. Maurizio è fighissimo, io gli dico che è suonato, ma si applica e ti fa divertire. Facci caso, vengono tutti da lì, Granducato di Toscana».