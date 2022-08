Sabatini: «Il calcio è triste senza di me. Il migliore acquisto in A...»

Walter Sabatini, ex direttore di Roma e Salernitana, ha parlato della prossima sfida di Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Sono a Roma, nella mia città, e non conosco la quiete, scalpito per rientrare e non faccio il falso modesto, so quanto posso offrire alla società che vorrà darmi fiducia. Il calcio senza di me è triste».

ACQUISTI SERIE A – «Al momento il migliore è stato Pogba per la Juve, ma si è infortunato e il progetto si è leggermente incrinato. Poi dico Dybala. E’ stata un’operazione magistrale della Roma. L’Inter con il ritorno di Lukaku ha ricostituito l’attacco dello scudetto e si è messa a posto».