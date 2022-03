Russia, il Tas respinge il ricorso: i club fuori dalle competizioni Uefa

Il Tas ha respinto il ricorso dei club russi, confermando l’esclusione di questi ultimi dalle competizioni Uefa

Per di più nei prossimi giorni sarà presa anche una decisione riguardo alla richiesta della Russia di partecipare ai playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, dopo l’esclusione arrivata qualche giorno fa. Insomma, sono giorni caldi sotto questo punto di vista. Non resta che attendere quello che succederà, anche sul fronte conflitto tra Russia e Ucraina.