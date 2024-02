Russel Crowe svela: «Tifo Lazio, impazzirei per vederla giocare all’Olimpico». Le parole del famoso attore di Hollywood

La terza serata del Festival di Sanremo ha avuto come protagonista il noto attore cinematografico Russell Crowe. Dopo essersi esibito sul palco e aver raccontato della propria carriera è intervenuto ai microfoni di Rtl per commentare la sua apparizione, aprendo anche una parentesi sportiva e, in particolar modo esprimendo il suo tifo mai nascosto per la Lazio.

PAROLE– «Tifo Lazio. L’Aquila è bellissima. L’Olimpico? No, non ho mai visto la Lazio all’Olimpico. Ci sono stato solo una volta per vedere la Juventus. Mi ha invitato il mio amico Alessandro Del Piero. Mi portate a vedere la Lazio? Si, certo che vengo, sarebbe bello. Penso che potrei impazzire nel vedere la Lazio allo Stadio Olimpico. Magari entro con l’elmo de Il Gladiatore ».