Rummenigge: «Il rosso di Upamecano ci è costato il ko con la Lazio. Sarri? Ho letto che si è lamentato...»

Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del match di oggi contro la Lazio.

COME STA IL BAYERN – «Speriamo che faccia vedere la faccia bella. Da gennaio in poi è stata una delusione. Abbiamo perso tante partite, è diventata una stagione fastidiosa. Fino a Natale, a parte il ko in coppa, siamo andati bene, poi per un motivo o l’altro, non si funziona più».

LEZIONE DI ROMA – «Abbiamo buttato via il risultato nel primo tempo. Non dico che avevamo giocato bene, ma in modo abbastanza accettabile, con palle gol da sfruttare, invece nella ripresa il fallaccio di Upamecano ci è costato un risultato utile».

COSA TEME DELLA LAZIO – «L’avevo detto prima del sorteggio, non sottovalutiamo nessuno. E le italiane so che sanno difendere bene. Non è scontato che il Bayern passi il turno, la Lazio ha dimostrato di difendere bene anche con il Milan, pure se ha perso quasi all’ultimo secondo e in 10, e poi in 8. Nel ritorno il Bayern ha giocato bene solo con il Lipsia, nelle altre gare non ha dimostrato le qualità di prima».

SARRI CAMBIATO – «Ho letto che si è un po’ lamentato del mercato, credo che faccia quanto è possibile per avere successo con la squadra che ha a disposizione, gioca molto più contro le sue idee di prima, ma forse lo fa perché ha capito cosa bisogna fare con questa squadra».

COME FINISCE BAYERN-LAZIO – «Spero bene per noi. Ma dobbiamo dimostrare le nostre qualità, che senza dubbio esistono, quindi spero che passi il Bayern. Dovremo meritarci la vittoria».