Rugani proposto alla Lazio: Sarri ci pensa, operazione possibile

Rugani proposto alla Lazio. Il giocatore, vecchio pupillo di Sarri ai tempi dell’Empoli, è in uscita dalla Juventus: possibile il prestito

Rugani è uno dei nomi caldi per il calciomercato della Lazio. Il difensore è in uscita dalla Juventus e – come riportato da Nicolò Schira – è stato proposto al club capitolino.

Il centrale è un ex pupillo di Maurizio Sarri che ha potuto conoscerlo bene ai tempi dell’Empoli. Potrebbe aprirsi una trattaiva coi bianconeri, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.