Rugani pensa solo alla Juve: «Voglio dare una mano qui»

Rugani ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus e mettersi a disposizione di Allegri: il giocatore era stato accostato alla Lazio

Rugani è uno dei tanti nomi fatti per la difesa della Lazio. Il giocatore, però, ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus per dare una mano alla squadra e tornare a puntare alti obiettivi. Le sue parole riportate da TMW:

FUTURO – «Sono sereno, ho ancora qualche giorno di vacanza. Mi sto divertendo e allenando per farmi trovare pronto. Ora gli ultimi giorni di relax, poi ci ributtiamo a capofitto. Io mi aspetto di essere a disposizione e farmi trovare pronto, come ho sempre fatto. Voglio dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi e tornare competitivi».